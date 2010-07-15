Мін‘юст врахує низку пропозицій громадських організацій

Міністерство юстиції вважає за необхідне врахувати низку пропозицій громадських організацій, наданих у ході громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Про це повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович за результатами громадського обговорення указаного проекту.

Метою постанови є визначення основних вимог до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та впровадження демократичного порядку формування громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади.

За словами Міністра юстиції, Мін’юст вважає за доцільне частково урахувати пропозиції, надані такими громадськими організаціями як Федерація професійних спілок України; Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні; Громадська організація «Центр громадської адвокатури» (м. Львів); Громадський інформаційно-методичний центр «Всесвіт» (м. Харків); Еколого-культурний центр «Бахмат»; Інформаційно-правовий центр «Наше право». Загалом в обговоренні взяло участь 17 громадських організацій.

З урахуванням пропозицій громадських організацій в новій редакції буде викладено норми щодо врахування органами виконавчої влади у своїй діяльності рішень громадських рад, що мають рекомендаційний характер. Врахована також пропозиція щодо необхідності нормативного визначення у постанові терміну «громадськість». Враховано пропозицію, що проекти актів, які обов’язкові для консультування із громадськістю, повинні в обов’язковому порядку надаватись громадським радам тощо.

Разом з тим, не враховано пропозиції щодо обов’язкового фінансово-матеріального забезпечення діяльності громадських рад при органах влади, щодо встановлення додаткових вимог та критеріїв до представників інститутів громадянського суспільства, які мають намір брати участь у громадських радах. Не враховано також пропозицій, які мають формальний характер, не мають достатнього обґрунтування, не відповідають або вже врегульовані чинним законодавством.

Як повідомлялося, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» був розміщений у червні 2010 року на офіційному сайті Міністерства юстиції та урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».