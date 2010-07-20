У Києві засуджено зловмисника, який прослуховував розмови громадян

У Києві засуджено зловмисника, який прослуховував приватні розмови громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в Київській області, набув чинності вирок Апеляційного суду столиці за кримінальною справою, яка розслідувалася слідчими УСБУ в Київській області.

47-річного мешканця Київщини визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.359 Кримінального кодексу України. За незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації громадянина України засуджено до трьох років позбавлення волі.

На початку серпня 2009 року співробітники CБУ затримали злочинця «на гарячому», коли він незаконно прослуховував та записував приватну розмову громадян в номері одного з готелів Києва.

Під час огляду готельного номеру працівники спецслужби знайшли встановлені зловмисником дротові мікрофони та відеопристрій, інформація з яких передавалась для обробки та запису на спеціальне обладнання. Вилучені спецзасоби негласного отримання інформації стали речовими доказами у кримінальній справі.