УБОЗ затримав киянина з двома кулеметами

Київ. 5 серпня. УНІАН. Співробітники УБОЗ ГУМВС України у Київській області затримали у Броварах жителя Києва, у легковому автомобілі якого вилучено цілий арсенал зброї.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, два кулемети Дегтярьова, пістолети ПМ та «Кольт», автоматні та пістолетні набої, 3 кг вибухівки, декілька гранат та детонаторів чоловік начебто мав перевезти на прохання своїх знайомих. Замовники нелегального трафіку зброї, що, за попередньою інформацією, діяв з Харкова до Києва, пообіцяли кур’єру, за його словами, 200 гривень за транспортування арсеналу.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.