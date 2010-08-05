Україна і Бразилія разом займатимуться спортом

Україна та Бразилія планують підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері фізичного виховання та спорту, який готують Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту і Міністерство спорту Федеративної Республіки Бразилія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, про це йшлося сьогодні під час зустрічі заступника міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Сергія ГЛУЩЕНКА з Надзвичайним і Повноважним Послом Бразилії Антоніо Фернандо КРУЗ-де-МЕЛЛО.

Співрозмовники, зокрема, обговорили пріоритетні напрями українсько-бразильського співробітництва в сфері фізичного виховання та спорту.

Також заступник міністра та посол обговорили порядок денний Четвертого засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Саме під час цього засідання 26-27 серпня в місті Бразиліа планується підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері фізичного виховання та спорту, зазначили в прес-службі.