Україна і Бразилія разом займатимуться спортом
Міністерства приготували Меморандум
Україна та Бразилія планують підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері фізичного виховання та спорту, який готують Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту і Міністерство спорту Федеративної Республіки Бразилія.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, про це йшлося сьогодні під час зустрічі заступника міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Сергія ГЛУЩЕНКА з Надзвичайним і Повноважним Послом Бразилії Антоніо Фернандо КРУЗ-де-МЕЛЛО.
Співрозмовники, зокрема, обговорили пріоритетні напрями українсько-бразильського співробітництва в сфері фізичного виховання та спорту.
Також заступник міністра та посол обговорили порядок денний Четвертого засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
Саме під час цього засідання 26-27 серпня в місті Бразиліа планується підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері фізичного виховання та спорту, зазначили в прес-службі.