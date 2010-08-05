Офіцери МНС і ДПА вимагли від кримчан гроші

10:49, 05 серпня 2010
Право
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проти хабарників порушено кримінальні справи

Сімферополь. 5 серпня. УНІАН. У Криму прокуратура порушила кримінальні справи стосовно офіцерів МНС і ДПА за фактом отримання 5 тис. грн. і 2 тис. грн. хабарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму, не уточнивши дату порушення справ.

Капітан служби цивільного захисту Кіровського райвідділу кримського управління МНС разом із лейтенантом цього відомства вимагав від власника комбайна 5 тис. грн. за відмову від притягнення до адміністративної відповідальності.

Капітан управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму вимагав 2 тис. грн. у підприємця за відмову від складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Справи стосовно затриманих завела прокуратура Феодосії за статтею «отримання хабара» Кримінального кодексу. Ведеться слідство.

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