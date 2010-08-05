Тимошенко пригадала Януковичу його клятви

Київ. 5 серпня. УНІАН. Голова партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян України у судовому порядку оскаржувати рішення влади про підняття цін на газ для населення на 50%.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що 19 липня компанія “Росукренерго АГ” звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року, згідно з яким Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” зобов’язана повернути «Росукренерго» 12,2 млрд. кубометрів газу.

“Це рішення стало можливим за рахунок здачі національних інтересів і змови державних чиновників і акціонерів приватної компанії. Держава фактично усунулася від захисту інтересів своїх громадян і сприяє збагаченню групи ФІРТАША-БОЙКА-ЛЬОВОЧКІНА, які сьогодні керують урядом України і Адміністрацією ЯНУКОВИЧА, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила: “Немає сумніву, що ці гроші держава братиме з кишені кожного громадянина”.

“Підвищення тарифів на газ на 50% зроблено саме для цього. Сподіваюся, ви всі пам’ятаєте, як, підписуючи ганебні харківські угоди про здачу Чорноморського флоту в обмін на знижку на газ, ЯНУКОВИЧ клявся не чіпати тарифи взагалі…”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, “мій уряд жодного разу за два роки не перекладав проблеми виконання державного бюджету на простих людей, не підвищував тарифи, як би важко нам не було втримувати економіку в умовах світової фінансової кризи”.

“Я закликаю всіх небайдужих громадян України долучитися до моєї ініціативи: щоб не платити з власної кишені корупціонерам від влади, звернутися в якості третьої особи до суду, який розглядає клопотання “Росукренерго”. Ми повинні захистити себе і захищати свою країну самі, бо ані гарант Конституції, ані уряд, сформований олігархами, не роблять ніяких дій для відстоювання інтересів своєї держави і свого народу”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила: “Не дозволимо наживатися ЯНУКОВИЧУ і його команді за рахунок підняття цін на газ для простих людей”.

“Зрештою, в разі виконання арбітражного рішення на нас чекає не просто чергове зростання цін на газ – вже цієї зими під загрозою холоду опиниться все населення України, а разом з ним - і наша незалежність”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

У заяві також зазначено, що на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО (http://www.tymoshenko.ua/uk/article/zxx8vv2s) можна завантажити зразок заяви та інструкцію з оформлення всіх документів для звернення до суду.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами від 13 липня збільшила на 50% з 1 серпня відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв`язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.