В потаємних місцях печери «Кришталева» відвідувачі могли купити марихуану

Тернопіль. 5 липня. УНІАН. У Тернопільській області пенсіонери продавали відвідувачам екскурсійної печери «Кришталева» марихуану.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, літнє подружжя із села Кривче Борщівського району скористалося тим, що у їхньому селі діє екскурсійна печера «Кришталева». Пенсіонери почали пропонувати приїжджим марихуану, призначаючи для продажу зустрічі у потаємних місцях печери.

Як встановили правоохоронці, коноплю пенсіонери вирощували на власній присадибній ділянці. У затриманих вилучено 2 кг сушеної наркотичної сировини, а понад 50 рослин міліціонери знищили на присадибній ділянці. Порушено кримінальну справу.

Довідка УНІАН. Печера «Кришталева» у с. Кривче Борщівського району - найвідвідуваніша на Тернопільщині. Її довжина складає 23 км. Середня ширина ходів - 2 м, середня висота - 2,7 м. Екскурсійний маршрут печери довжиною 2,5 км має електричне освітлення, для його проходження не потрібно спеціального спорядження й одягу.