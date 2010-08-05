На Одещині лікарі й чиновники РДА продавали немовлят

Працівники УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області викрили трьох посадовців дитячої клінічної лікарні та однієї з райдержадміністрацій, які за грошову винагороду надавали сприяння в усиновленні немовлят для третіх осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник начальника ГУБОЗ МВС України Едуард ФЕДОСОВ.

За його словами, встановлено 4 подібні факти, здійснені затриманими з 2008 року по червень поточного року.

Як зазначив Е.ФЕДОСОВ, посадовці незаконно позбавляли батьківських прав малозабезпечених батьків або говорили їм, що їхні діти померли чи потребують тривалого лікування у спеціальних медичних закладах.

Встановлено, що сума винагород за надання такого роду послуг складала від 3 до 10 тис. дол.

Правоохоронці здійснюють перевірку ще 17 подібних епізодів.