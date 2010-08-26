Україну готують до технічного дефолту і затягують у «боргову яму». Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в коментарі УНІАН.

За її словами, вже сьогодні Україна є другою за обсягами залучених кредитів позичальником МВФ, і борг продовжуватиме зростати. «Уряд визначив у бюджетній резолюції на 2011 рік, що державний борг перебуватиме на рівні 40% ВВП. Враховуючи, що сьогодні він становить близько 35% ВВП, можна говорити про те, що в 2011 році держборг перевалить за позначку 80 млрд. дол. За наявної ситуації в економіці і соціальній сфері – це колапс», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови Комітету Верховної Ради, така політика – прямий шлях до технічного дефолту. «При цьому виникають закономірні питання: хто сануватиме Україну? І чим віддавати борги? Продовження політики зовнішніх запозичень – це шлях до втрати суверенітету, і вже 20-а річниця незалежності може стати для нашої країни останньою», - наголосила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що сьогодні Україна переступає межу, за якою наступає «борговий вир». «Нещодавно міністр фінансів заявив, що до кінця року Україна зможе ще залучити позикові кошти, випустивши єврооблігації, – зокрема, озвучено намір взяти великий кредит у Китаю. Якщо уряд і надалі братиме у борг такими темпами, найближчими роками вся країна працюватиме винятково на покриття боргів і про жодний розвиток економіки не буде і мови».

Голова парламентського Комітету вважає, що країна могла б обійтися без нових запозичень, якби був прийнятий збалансований бюджет, скорочені невиправдано роздуті витрати на утримання держапарату, проведені реформи, що стимулюють зростання економіки. «А поки що ми бачимо спроби збільшити пенсійний вік для жінок, підвищити ціни на газ для населення і ЖКГ, прийняти драконівський Податковий кодекс, - відзначила Наталія КОРОЛЕВСЬКА. – Фактично у влади немає економічної моделі, за якою розвиватиметься Україна. Рішення ухвалюються сьогодні на сьогодні, і ніхто не думає про перспективу».

Як негативний приклад, який в жодному разі не повинна наслідувати Україна, голова парламентського Комітету назвав дії урядів Руанди, Югославії, Мексики й Аргентини, де надмірні позики МВФ призвели до руйнівної економічної кризи, масових банкрутств і навіть громадянських воєн.

Довідка УНІАН. На початку червня Україна одержала від російського ВТБ 2 млрд. доларів кредиту перед розміщенням суверенних євробондів. Передбачається, що обсяг випуску 10-річних євробондів становитиме 2 млрд. доларів.

У липні Україна одержала від МВФ 1,9 млрд. доларів першого траншу в рамках програми stand by загальним обсягом 15,15 млрд доларів.

В оприлюднених на початку серпня матеріалах МВФ зазначається, що в третьому кварталі Україна планує розмістити єврооблігації на 1,3 млрд. доларів.