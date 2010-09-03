Янукович впевнений, що українці та китайці відчують позитив

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що розвиток і поглиблення українсько-китайських відносин матиме безпосередній позитивний результат для народів двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем’єром Державної ради Китаю ВЕНЬ Цзябао, яка відбулася сьогодні у Пекіні.

«Я знаю, що таке робота прем’єр-міністра. Тому я вважаю, що у нас буде можливість знайти такі моделі реалізації дуже амбітних планів між Україною і Китаєм, які б дали можливість українським і китайським народам відчути цей позитив», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, ВЕНЬ Цзябао висловив задоволення результатами державного візиту В.ЯНУКОВИЧА до КНР. Він зауважив, що уряди двох країн мають особливі перспективи для активізації міждержавного співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, інвестиційній та інших важливих сферах.