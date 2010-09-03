До суду передано кримінальну справу екс-заступника керівника Мінприроди, порушену за хабарництво

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України передано до суду для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням у хабарництві екс-заступника міністра охорони навколишнього природного середовища.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, справу було порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як було встановлено під час досудового слідства, вказаний посадовець вимагав у травні цього року хабар у розмірі 200 тис. дол. США та одержав його частину – 100 тис. дол. США, при пособництві позаштатного радника міністра, за сприяння у призначенні особи на посаду керівника обласної держекоінспекції.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Генпрокуратура спільно з СБУ затримала під час одержання хабара в особливо великих розмірах заступника міністра охорони навколишнього середовища Бориса ПРЕСНЕРА. Після цього Кабінет міністрів звільнив чиновника з посади.

16 липня співробітники столичної міліції затримали за хабар начальника одного з відділів Департаменту екологічного контролю та безпеки Міністерства охорони навколишнього середовища України. Чиновник вимагав у підприємця 5 тис. дол. за «послуги» з надання дозвільної документації.