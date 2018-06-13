ВІННИЦЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ЗАСТЕРІГАЄ ВІД «ДІТЕЙ ЛЕЙТЕНАНТА ШМІДТА»

Останнім часом до Вінницької правозахисної групи поступає інформація про те, що в закриті установи, які розташовані на території Вінницької області (СІЗО, виправні колонії тощо) адміністрацією допускаються різні особи, нібито від правозахисних організацій для надання «правової допомоги» засудженим та ув‘язненим. В результаті у багатьох засуджених та ув‘язнених складається враження, що вказані особи так чи інакше пов‘язані із Вінницькою правозахисною групою і можуть у своїй діяльності керуватися етичними та професійними стандартами правозахисної діяльності Вінницької правозахисної групи.

Вінницька правозахисна група наголошує, що має дуже жорсткі етичні та професійні стандарти щодо осіб, які тримаються в умовах несвободи. Зокрема:

повну конфіденційність усієї інформації, яка надається ВПГ ув‘язненими. Ми гарантуємо, що за жодних умов не передамо жодної наданої нам інформації адміністрації установ, чи жодним державним органам без попередньої згоди джерела інформації;

повну безкоштовність наданої нами правової допомоги усім особам, які звернулися до нас у разі, якщо ВПГ буде цікаво займатися вказаними справами;

діяльність групи спрямована виключно на захист прав людини ув‘язнених, що не буде пов‘язано з злочинам, в скоєнні яких людина обвинувачується чи визнана винуватою.

У цьому зв‘язку Вінницька правозахисна група заявляє, що не є членом жодних інших Асоціацій, Спілок чи Федерації громадських організацій в Україні, за виключенням неформального об‘єднання «Української Ради у справах біженців».

«Ми не представляємо жодну організацію, крім самих себе, ми не доручали жодним фізичним чи юридичним особам представляти нашу організацію, чи надавати юридичним особам від нашого імені. У Вінницької правозахисної групи не має жодних угод з управліннями Державного Департаменту України з питань виконання покарань у жодній з областей України, нам ніколи не пропонували організовано надавати правову допомогу засудженим. Ми це робимо в індивідуальному порядку, реагуючи на будь-які звернення засуджених, в тому числі і отримані нелегально», - йдеться у заяві організації.

Вінницька правозахисна група також спеціально звертає увагу, що громадянин України Танасков Сергій Миколайович ніколи не мав і не має жодного стосунку до Вінницької правозахисної групи. Вінницька правозахисна група в свою чергу не має, не мала та не хоче мати жодного стосунку та жодних відносин з організацією «Міжнародний комітет захисту прав людини», оскільки не поділяє методів та етичних підходів цієї організації, не має жодних проектів та спільних заходів чи акцій. Вінницька правозахисна група просить звертати на це увагу усіх засуджених та ув‘язнених, які спілкуються з громадянином Танасковим Сергієм Миколайовичем та іншими представниками «Міжнародного комітету захисту прав людини».