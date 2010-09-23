Перенесено засідання суду у справі СБУ проти екс-міністра

Сьогодні у Шевченківському районному суді міста Києва мало відбутися чергове засідання у справі звинувачення СБУ до заступника голови Народного Руху України, екс-міністра регіонального розвитку і будівництва Василя КУЙБІДИ.

Однак через хворобу судді засідання стало неможливим, повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ.

СБУ звинувачує В.КУЙБІДУ у порушенні законодавства щодо призначення цього року без конкурсу начальника Держархбудконтролю у Рівненській області. У свою чергу, В.КУЙБІДА наполягає, що діяв виключно в рамках закону і ця справа є замовною.

Формальною причиною переносу минулого засідання, яке відбулося 9 вересня, стало те, що не прийшов свідок, якого запросили. На сьогоднішнє судове засідання з’явилися як представники Служби безпеки України і В.КУЙБІДИ, так і відповідний свідок.