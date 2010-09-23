Мера Кам’янця-Подільського затримали працівники СБУ

Міського голову Кам’янця-Подільського Хмельницької області Анатолія НЕСТЕРУКА затримали працівники СБУ, повідомив УНІАН керуючий справами міськвиконкому Валерій АНДРУХОВИЧ.

20 вересня близько 16.00 “у кабінет мера зайшли 20 людей у масках, які представилися працівниками СБУ. Пану НЕСТЕРУКУ одразу стало погано, і його було доправлено у кардіологічне відділення міської лікарні. Наразі правоохоронці проводять певні відпрацювання”, - сказав він.

В.АНДРУХОВИЧ припускає, що затримання мера пов’язане з політичними мотивами.

За його словами, у лікарні палату А.НЕСТЕРУКА охороняють співробітники СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня А.НЕСТЕРУК написав заяву про вихід з лав ВО «Батьківщина», членом якої був близько 4 років.