Команда Управління держохорони України – накраща у світі

На першому Чемпіонаті світу серед тілоохоронців перемогла команда Управління державної охорони України.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Управління Державної охорони України Віталій ЗАКРЕВСЬКИЙ.

Друге місце посіла команда служби безпеки Президента України, третє місце - команда Служби безпеки Білорусі.

Він розповів, що на Чемпіонат світу серед тілоохоронців, який проходив у Ялті 18-21 вересня, приїхали 28 команд. Серед них команди з Бельгії, Молдови, Грузії, Казахстану, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Ізраїлю.

В індивідуальних змаганнях з рукопашного бою переміг Сергій ЧУРБАНОВ (Департамент охорони АР Крим), у стрільбі – Роман ШРАЙБА (охорона Президента Білорусі), захисне водіння автомобіля – Андрій РУДЧЕНКО (Управління держохорони України), розповів В.ЗАКРЕВСЬКИЙ.

Він також додав, що у змаганнях серед національних команд перше місце виборола команда з Білорусі, друге посіла команда з Казахстану, третє - з Молдови. Він зауважив, що в цих змаганнях українська команда участі не брала.