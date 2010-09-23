Суд заборонив зміни складу акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі»

Господарський суд Житомирської області виніс ухвалу про заборону ЗАТ «Житомирські ласощі» та будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам (незалежно від форми підпорядкування) виконувати рішення позачергових зборів ЗАТ «Житомирські ласощі» від 16 вересня 2010 року та вносити будь-які зміни до складу акціонерів та управління компанією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЗАТ «Житомирські ласощі».

Прес-служба заявляє, що “збори акціонерів підприємства, які нібито проводилися 16 вересня 2010, є сфальсифікованими та здійсненими з грубими порушеннями законодавства України.

За інформацією прес-служби, “про проведення зборів, не були повідомлені близько 700 акціонерів, тобто усі, окрім мажоритарного, що володіє майже 95% акцій товариства. А самі збори відбулись за адресою м. Житомир, пл. Перемоги, 6, де знаходиться Комунальне підприємство готель «Житомир», а не на території фабрики”.

Як йдеться в повідомленні, “організаторами “підпільного зібрання” стали кілька осіб, зокрема, Еверт БРААМ – громадянин Нідерландів, який ще ні разу не з’являвся на Житомирщині, не те що на “Ласощах”, а також відомий своєю “антирейдерською” боротьбою за права підприємства - Юрій ЛІЩИНСЬКИЙ, громадянин Сполучених Штатів Америки”. За даними прес-служби, “провівши нелегітимні збори акціонерів, перелічені особи прийняли ряд неправочинних рішень, в тому числі і про призначення невідомого нікому Леоніда НЕХАМКІНА головою правління Товариства”.

“Чинне керівництво фабрики розцінює такі дії як чергову спробу захоплення влади на підприємстві, тому негайно звернулося з позовом до Господарського суду Житомирської області, заявами до МВС та Генпрокуратури України щодо визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів та припинення шахрайських дій групи осіб”.

21 вересня 2010 року, повідомляє прес-служба ЗАТ, “судом був розглянутий позов та винесена ухвала про заборону ЗАТ «Житомирські ласощі» та будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам (незалежно від форми підпорядкування) виконувати рішення оскаржених позачергових зборів ЗАТ «Житомирські ласощі» та вносити будь-які зміни до складу акціонерів та управління компанією”.

“Вкотре чинне керівництво ЗАТ “Житомирські ласощі” доводить безпредметність зазіхань рейдерської команди на право управління фабрикою”, - повідомляє прес-служба і зазначає: “Проте, це тільки частина відомої громадськості історії. 18 вересня в газеті “Голос України” рейдери опублікували оголошення про втрату печатки підприємства ЗАТ “Житомирські ласощі” та всіх уставних документів, з приміткою “вважати їх не дійсними”. Ця інформація була спростована після пред’явлення відповідним органам дійсних печаток та документів”. Проте, “за інформацією компетентних джерел, 22 вересня псевдоофіційні власники намагаються вмовити працівників правоохоронних органів, в тому числі працівників податкової міліції, негайно здійснити обшуки на підприємстві з метою вилучення печаток та установчих документів ЗАТ “Житомирські ласощі”, використовуючи при цьому переконливі фінансові аргументи”.

Як зазначає прес-служба ЗАТ, “безперечно, будуть вжиті й інші спроби перебрати в свої руки владу на підприємстві. Проте з полегшенням констатуємо, що правоохоронні органи України дають належну правову оцінку діям іноземців стосовно одного з найбільших підприємств Житомирщини – платника податків України. Впевнені, що і в майбутньому легальність дій чинного керівництва фабрики буде неодноразово доведена законним шляхом”.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня представник компанії Delta Capital SA (володіє більш як 95% акцій ЗАТ) Е.БРААМ на прес-конференції повідомив, що збори акціонерів ЗАТ “Житомирські ласощі” 16 вересня 2010 року змінили склад Наглядової ради та склад Правління підприємства.

ЗАТ «Житомирські ласощі» засновано у 1944 році. Займає 5-те місце у галузі за об’ємами виробництва.

Система менеджменту якості виробництва підтверджена сертифікатом ISO 9001:2000.

Система безпеки виробництва харчових продуктів підтверджена сертифікатом ISO 22000:2005.

Випускає продукцію під торговими марками: «ЖЛ», Doma, Optimix.