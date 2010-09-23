У хабарництві викрито чергового співробітника навчального закладу

У Волинській області викрито співробітника одного з навчальних закладів, котрий вимагав 3 тис. дол. хабара від жительки Луцька за сприяння її знайомим у вступі до вказаного закладу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано під час одержання частини хабара в сумі 1,5 тис. дол.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.