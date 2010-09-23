На Вінниччині затримано голову сільради за хабар у 5 тис. доларів

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Вінницькій області затримали голову сільради Чечельницького району за хабар у 5 тис. доларів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Посадовець вимагав у приватного підприємця 5 тис. доларів за надання дозволу на використання земельної ділянки площею 0,5 га.

Прокуратурою Чечельницького району стосовно посадовця порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.