КРУ виявило у виправних установах порушень на 1,5 млн. грн.

09:42, 23 вересня 2010
Право
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Інформація з Чернігівщини

У виправних установах Чернігівщині ревізори КРУ виявили порушень фінансової дисципліни на 1,5 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КРУ в області.

Провівши ревізії фінансово-господарської діяльності установ та підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України, розташованих на території Чернігівської області, за 2008 - квітень 2010 років, спеціалісти Контрольно-ревізійного управління встановили порушення фінансової дисципліни на загальну суму 1,5 млн. грн., а таких, що призвели до втрат, на 1,3 млн. грн.

Так, практика незаконного нарахування ”зайвої” зарплати працівникам органів кримінально-виконавчої системи Менської виправної колонії № 91 та Новгород-Сіверської установи виконання покарань № 31 призвела до втрат бюджетних коштів на загальну суму 543 тис. грн.

У цих же установах виявлено факти, коли гроші, що надходили від засуджених або осіб, які прибули до них на побачення, спрямовувалися не на утримання кімнат побачень, а на інші цілі. Таким чином, не за цільовим призначенням використано 44 тис. грн. А кошти у загальній сумі 274 тис. грн., що утримувалися із заробітку засуджених за комунально-побутові послуги, харчування тощо, зараховували не до загального, а до спеціального фонду.

Крім того, ревізори встановили, що отримавши спонсорську допомогу в натуральному вигляді на 229 тис. грн., Менська виправна колонія №91 чомусь забула внести відповідні зміни до доходної та видаткової частини спеціального фонду кошторису.

За підсумками перевірок на трьох посадових осіб складено протоколи про адміністративні порушення та проінформовано правоохоронні органи.

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