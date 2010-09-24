Міліція цього року видворила з України вісьмох ”злодіїв у законі”
На черзі ще троє
Міліція поточного року припинила злочинну діяльність 11 так званих ”злодіїв у законі”, 8 з них вже видворено з України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Едуард ФЕДОСОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
”Цього року співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю припинили злочинну діяльність 11 ”злодіїв у законі”, які прибули до України з метою перерозподілу сфер впливу у кримінальному середовищі”, - відзначив він.
Е.ФЕДОСОВ повідомив, що 8 з цих ”злодіїв у законі” вже видворено з України із забороною в`їзду до нашої країни.
Кажучи про результати роботи підрозділів УБОЗ, Е.ФЕДОСОВ відзначив, що поточного року розкрито 30 умисних вбивств, зокрема 7 виконаних на замовлення, а також 10 замахів на вбивство.
Крім того, розкрито більш як 1 тис. злочинів у сфері службової діяльності, понад 300 фактів хабарництва. За матеріалами ГУБОЗ до відповідальності притягуються 16 суддів, 12 з них - за хабарництво.