Тимошенко проситиме уряд Чехії про політичний притулок для Данилишина

Лідер опозиції, голова партії «ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звернеться до уряду Чеської Республіки, як екс-прем’єр-міністр України, з проханням про надання політичного притулку для екс-міністра економіки її уряду Богдана ДАНИЛИШИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

«Ми будемо просити, щоб ДАНИЛИШИНУ надали політичний притулок в Чехії» - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Б.ДАНИЛИШИН нічого не зробив протизаконного, а лише виконував рішення її уряду.

«Це чесна людина, яка не порушила жодного разу закон. Це просто іде справжній терор проти членів нашої партії», - заявила лідер “Батьківщини”.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що всі кримінальні справи против її екс-урядовців пов’язані зі справою з їх участю у оформленні 11 млрд. куб. м природного газу на користь України, а не на користь газового трейдера «РосУкрЕнерго».

«Сьогодні всі за це сидять, бо мафія вчить і показує, якщо починаєш йти проти мафії, то рано чи пізно ти будеш у в’язниці» - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Чехії був затриманий колишній міністр економіки уряду Ю.ТИМОШЕНКО Б.ДАНИЛИШИН, раніше оголошений в міжнародний розшук. Сам Б.ДАНИЛИШИН після повідомлення про розшук заявив у ЗМІ, що не що не ховається від кримінального переслідування, а знаходиться на лікуванні. За повідомленням прес-служби МВС колишньому главі Мінекономіки висунуті звинувачення по декількох епізодах, зокрема в зловживанні владою при закупівлі пального для Міноборони, Також повідомлялося, що він звинувачується в дозволі позаконкурсної закупівлі послуг з реконструкції аеропорту Бориспіль на суму 450 млн. гривень. Збиток Міністерству оборони становив 1,8 млн. дол.