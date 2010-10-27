Мін‘юст уточнив в реєстрі дані понад 147 тис. виборців

Станом на 26 жовтня органами Міністерства юстиції України передано до органів ведення Державного реєстру виборців уточнюючі дані щодо понад 147000 виборців. Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, такі дані оприлюднив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За словами міністра юстиції, органами юстиції було здійснено подання про виборців, які померли, а також про виборців, які змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження.

Міністр юстиції нагадав, що відповідно до статті 30 та 32 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» уточнюючі відомості про виборців подаються до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за 25 днів до дати виборів.

Так, 5 жовтня відділами державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції було здійснено подання до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців, які померли, а також про виборців, які змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження за період з дня останнього уточнення Реєстру.

Разом з тим, 20 жовтня відділами державної реєстрації актів цивільного стану було надано додаткову інформацію про виборців, які померли, а також про виборців, які змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження з 5 по 20 жовтня 2010 року.

Загалом, кількість змін, що були передані органами юстиції до Державного реєстру виборців (за період, який минув з дня останнього подання уточнюючих відомостей), стосувалася понад 147 тис. осіб.