Україна пропонує Пакистану обмінюватися засудженими особами

Україна сподівається на інтенсифікацію переговорного процесу щодо укладання двостороннього міждержавного договору з Ісламською республікою Пакистан про передачу засуджених осіб. Про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ під час ознайомчого візиту до українського Мін‘юсту новопризначеного посла Пакистану в Україні Ахмада Наваза Саліма МЕЛА, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Майбутня двостороння міждержавна угода про передачу засуджених осіб, робота над проектом якої триває з 2007 року, має забезпечити сторонам можливість надавати взаємну правову допомогу щодо передачі засуджених осіб для відбування покарання за вчинені злочини тій державі, громадянами якої вони є. Крім того, така угода, що створить можливість відбувати покарання в країні громадянства, сприятиме подальшому поверненню засуджених до суспільства.

Про взаєморозуміння та успішність співпраці у правовій сфері між двома державами, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, свідчить виконання вже чинних угод. На сьогодні у відносинах між Україною та Пакистаном застосовується Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та Конвенція про стягнення за кордоном аліментів. Жодних проблемних питань під час виконання вказаних міжнародних договорів не виникало.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що розвиток договірно-правової бази між Україною та Пакистаном є доцільним з огляду на широкі перспективи співробітництва між двома країнами, зокрема у торгово-економічній сфері. На думку українського міністра, Україна та Пакистан мають прагнути максимально розширити двосторонню договірну базу, в тому числі у правовій сфері.