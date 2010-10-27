Міліції не сподобалося рішення суду щодо адвоката Монтян
Подаватиметься апеляція
Столична міліція оскаржить рішення Подільського райсуду Києва, який відмовився притягнути до адміністративної відповідальності адвоката Тетяну МОНТЯН за непокору працівникам міліції.
Як повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК, у міліції обурені таким підходом суду до вирішення справи і обов’язково оскаржать рішення в апеляційному порядку.
За словами В.ПОЛІЩУКА, суд не взяв до уваги покази свідків та відеозапис з райвідділу, де зафіксований перебіг інциденту.
На переконання працівників столичної міліції, подібні рішення суду можуть призвести до правового нігілізму, вседозволеності осіб, які скоїли адміністративне правопорушення і посіють у них упевненість, що їм нічого не загороджуватиме за протиправні дії на адресу працівників правоохоронних органів.
Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Т.МОНТЯН заявила про затримання її і побиття в Подільському райвідділі міліції Києва. Т.МОНТЯН затримали після того, як вона заступилася за свою клієнтку, яку працівники міліції, за її словами, схопили на вулиці, затримали й побили.
У Головному управлінні МВС у Києві спростували твердження Т.МОНТЯН про побиття її співробітниками міліції.
За словами начальника Центру зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Києві Володимира ПОЛІЩУКА, Т.МОНТЯН прибула вдень 21 жовтня до Подільського райуправління нібито для захисту інтересів жительки Херсона Марини РОДНЕНОК, яка переховувалась від досудового слідства і в супроводі міліціонерів мала бути доставлена до Херсона.
Він пояснив, що М.РОДНЕНОК підозрюється у підробці документів (незаконно одержала кредит в одному з банків Херсона). Кримінальну справу щодо неї порушено ще в 2005 році, нещодавно вона була затримана у Києві. Слідчий виписав ухвалу про примусову доставку її до Херсона, і для цього до Києва прибули два співробітники міліції, повідомив В.ПОЛІЩУК, додавши, що М.РОДНЕНОК перед виїздом до Херсона перебувала у Подільському райуправлінні міліції.
До райуправління прибула адвокат МОНТЯН, яка, не маючи відповідного ордера на захист, стверджувала, що є захисником РОДНЕНОК. Вона пред`явила лише посвідку адвоката, а документ про те, що РОДНЕНОК - її клієнтка, заповнила пізніше, вже в райуправлінні після інциденту”, - стверджував начальник столичного ЦГЗ. За його словами, Т.МОНТЯН, використовуючи ненормативну лексику, вимагала у співробітників міліції, щоб її провели до підзахисної.
”Коли співробітники херсонської міліції вивели РОДНЕНОК у коридор, почалася, як я називаю, ”вистава одного актора”. Пані Тетяна МОНТЯН почала порушувати певні процесуальні норми: кидалася на співробітників міліції, чинила їм опір, порвала куртку співробітникові херсонської міліції, вкусила за палець київського міліціонера”, - стверджує В.ПОЛІЩУК.
Щодо Т.МОНТЯН було складено адмінпротокол, вона перебувала в райуправлінні близько 2 годин, потім була відпущена.
Сьогодні, 26 жовтня, Подільський районий суд міста Києва закрив адміністративну справу стосовно адвоката Тетяни МОНТЯН по обвинуваченню її у скоєнні злісної непокори законним вимогам працівників міліції. Справу закрито у зв’язку з відсутністю у діях Т.МОНТЯН складу будь-якого адміністративного проступку.