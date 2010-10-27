Вибухи в Кіровограді могла організувати одна людина

Усі три вибухи в Кіровограді в ніч на 22 жовтня могла організувати одна і та ж сама людина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Києві заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

За його словами, три кримінальних справи, порушені за фактами вибухів, об`єднані в одне провадження, і висновки криміналістичних експертиз дають підстави робити висновок, що всі вибухи були здійснені як один злочин.

”Ми одержали висновки криміналістичних експертиз про те, що спосіб виготовлення, заряд, який використовувався, характер цих пристроїв, що вибухнули, час їх розміщення, детонація говорять про те, що це зроблено однією і тією ж людиною”, - сказав В.ФАРИННИК.

За його словами, міліція відпрацьовує декілька версій події, і по кожній з них є окреме коло підозрюваних людей.

Одна із основних версій - хуліганство. Проте, як підкреслив В.ФАРИННИК, є версія, що вибухи були терористичним актом, ”щоб показати перед виборами, що не все гаразд”.

Ще одна версія - ”розбирання між криміналітетом пов’язані з виборчими перегонами”, сказав він.

Також, за словами В.ФАРИННИКА, міліція допускає, що це могла бути помста правоохоронним органам і суду з боку людей, що раніше притягувалися до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня вночі в Кіровограді пролунали вибухи у будівлях прокуратури, міліції і суду.

Того ж дня в Кіровограді з робочою поїздкою перебував Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Він висловив упевненість, що організатори вибухів у будівлях прокуратури, міліції і суду будуть притягнуті до відповідальності.