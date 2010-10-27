Наркокур’єра позбавлено волі на понад 5 років

Довгінцевський районний суд Кривого Рогу засудив 34-річного місцевого жителя до 5 років 5 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області. Вирок суду набув законної сили

Наркокур’єра було затримано наприкінці березня 2010 р. у потягу «Миколаїв-Москва». Під час особистого огляду в спеціально обладнаному сховищі під підкладкою куртки жителя Кривого Рогу співробітники СБУ спільно з міліцією виявили та вилучили 10 пакетів з марихуаною (усього понад 2,5 кг). У зловмисника також було вилучено фальшивий паспорт громадянина України, з яким він планував перетнути державний кордон України.

Зловмисників було звинувачено у використанні підроблених документів, контрабанді та перевезенні наркотичних засобів (ч.2 ст. 358,ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).