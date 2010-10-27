У Криму у виборах беруть участь 4 кандидати з судимістю

У Криму у виборах беруть участь 4 кандидати з непогашеною судимістю, повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Співробітники міліції здійснили перевірку кандидатів усіх рівнів і членів територіальних і дільничних виборчих комісій на предмет наявності судимості за скоєння умисного злочину, не погашеної або не знятої у встановленому законом порядку.

За наслідками перевірок було виявлено вісім таких осіб: четверо кандидатів у депутати і четверо членів виборчкомів.

Інформація про це була направлена до відповідних територіальних виборчих комісій, уточнили в міліції.

Відповідно до закону про вибори, кандидат з непогашеною судимістю не може брати участь у виборчому процесі.