У Криму у виборах беруть участь 4 кандидати з судимістю
Та ще 4 – члени виборчкомів
У Криму у виборах беруть участь 4 кандидати з непогашеною судимістю, повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.
Співробітники міліції здійснили перевірку кандидатів усіх рівнів і членів територіальних і дільничних виборчих комісій на предмет наявності судимості за скоєння умисного злочину, не погашеної або не знятої у встановленому законом порядку.
За наслідками перевірок було виявлено вісім таких осіб: четверо кандидатів у депутати і четверо членів виборчкомів.
Інформація про це була направлена до відповідних територіальних виборчих комісій, уточнили в міліції.
Відповідно до закону про вибори, кандидат з непогашеною судимістю не може брати участь у виборчому процесі.