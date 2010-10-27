На виборах Президента голови ДВК Тернопільщини непогано поживилися

На Тернопільщині прокуратура порушила 26 кримінальних справ за фактами привласнення коштів головами виборчих дільничних комісій під час президентських виборів 2010 року. Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, голови комісій підробляли підписи про нібито отримані гроші членами ДВК, натомість їхні кошти – від 2 до 5 тис. грн. – привласнювали. За даними Л.ДОЛІШНОЇ, усі викриті голови ДВК були притягнуті до кримінальної відповідальності, вони також відшкодували завдані ними збитки.

Обласна прокуратура принагідно закликала голів та членів виборчих комісій дотримуватися закону, а також нагадала, що Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, голосування виборцем більше ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії (ст. 157-159, 159 КК України).