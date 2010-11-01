Закарпатська міліція отримала 23 повідомлення про порушеня на виборах

Закарпатська міліція у день голосування отримала 23 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в УМВС України в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, станом на 22.30 міськрайорганами внутрішніх справ Закарпатської області зареєстровано 23 повідомлення, пов’язані з порушенням виборчого законодавства.

Найбільше заяв та повідомлень надійшло з Перечинсього району Закарпаття, де зафіксували 7 порушень.

Зафіксовано, за даними УМВС у Закарпатті, 6 заяв про підкуп виборців. Зокрема, по одному повідомленню щодо підкупу виборців, зареєстровано в Ужгородському міськуправлінні, Мукачівському міськвідділі та Берегівському, Хустському та Великоберезнянському райвідділах.

Один факт хуліганства зафіксований Мукачівським міськвідділом. За іншими фактами зафіксовано 11 порушень.

Одна заява – погроза фізичною розправою, зафіксована в Перечинському райвідділі.

По жодному із 23 випадків не порушено кримінальні справи, в одному випадку - інформація не підтвердилася.

Щодо заявників, то, за даними управління, 2 заяви надійшли від Партії регіонів, дві – від «Свободи», одна від Демократичної партії угорців України, ще 18 – від громадян-виборців.