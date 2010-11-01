Запорізька міліція зафіксувала 95 звернень, пов`язаних із виборами

У Запорізькій області за період передвиборчих перегонів і день проведення виборів до місцевих рад і мерів міст міліція зафіксувала 95 звернень, пов`язаних із виборами.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Запорізькій області - начальник штабу Запорізького головного управління міліції Олег КУРОЧКИН.

”З початку виборчого процесу по 31 жовтня включно до органів внутрішніх справ Запорізької області надійшло 95 звернень про події, пов`язані з виборами”, - повідомив О.КУРОЧКИН.

За його словами, при цьому, лише за двома з них (за фактом крадіжки з офісу ”Батьківщини” 10 жовтня і пограбування спостерігача в Хортицькому районі Запоріжжя 31 жовтня) порушено кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня начальник ЦГЗ Запорізького головного управління міліції Олександр ВОЛКОДАВ заявив, що впродовж передвиборчого періоду до органів внутрішніх справ Запорізького регіону надійшло 61 повідомлення про події, пов`язані з виборами. При цьому він відзначив, що переважна більшість з них безпосередньо пов`язані з виборами лише ”побічно” і стосуються або крадіжок невеликих партій листівок з автомобілів, або інформації про порушення, що не підтвердилася під час перевірки.