МЗС запросило американських і європейських експертів долучитися до роботи з удосконалення законодавства про вибори

МЗС України на доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА запросило американських та європейських експертів долучитися до роботи з розвитку та покращання української правової бази у рамках Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори, створеної указом глави держави 2 листопада.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ, в українському зовнішньополітичному відомстві розраховують, що вже ближчим часом партнери у США і ЄС визначаться із списком фахівців з виборчих питань, що будуть направлені в Україну для участі у відповідній роботі, що, як визначив Президент, має бути завершена до травня 2011 року.

Досвід проведення місцевих виборів 31 жовтня, які в цілому більшістю міжнародних спостерігачів були визнані як такі, що реально відображають волевиявлення українських громадян, буде використаний в процесі розробки єдиного кодексу для проведення виборів всіх рівнів, в роботі над яким МЗС розраховує на максимальне сприяння міжнародного співтовариства, йдеться у повідомленні.