Генпрокуратуру просять перевірити Тігіпка на корупційність

КПУ підозрює «схеми»

Верховна Рада направила запит народного депутата від КПУ Євгена ВОЛИНЦЯ до генерального прокурора щодо перевірки матеріалів відносно можливої організації корупційних схем віце-премьер-міністром України Сергієм ТИГИПКО. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит оприлюднив сьогодні під час пленарного засідання парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

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