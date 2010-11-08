Прокуратура проведе перевірку за фактом загибелі школяра

Прокуратура Сумської області проводить перевірку за фактом загибелі 14-річного школяра, збитого на станції рейковим автобусом.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Олексій ДЕРЕВ’ЯНКО.

За даними сектора по зв`язках з громадськістю лінійного відділу міліції на станції Суми, трагедія сталася в суботу, 30 жовтня, на станції «Суми-Товарна». Хлопчик вів велосипед і не встиг перейти залізничні колію. Машиніст рейкового автобуса, побачивши дитину, почав сигналити, але, оскільки потяг їхав зі швидкістю 80 км/год., він не встиг загальмувати.

Рейковий автобус сполученням «Віревський завод – Смородине» віз школярів на екскурсію і не планував робити зупинки по ходу руху. Хоча, за інформацією працівника лінійного відділу міліції на станції Суми Лариси КИРИЧОК, під`їжджаючи до станції, машиніст зобов`язаний був подати гудок і зупинитися. Очевидно, знаючи про це і почувши гудок, школяр мав намір своєчасно залізничну колію, але не встиг.

Як повідомив прес-секретар прокуратури Сумської області, органам прокуратура відводиться 10 днів для проведення службової перевірки за фактом трагедії.

«Саме після закінчення цього терміну і буде винесено ухвалу про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі 14-річного підлітка під колесами рейкового автобуса в Сумах», – сказав О.ДЕРЕВ’ЯНКО.