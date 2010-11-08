Молочників зобов‘язали знизити ціни на свою продукцію

Антимонопольний комітет України зобов`язав 11 найбільших гравців ринку молочної продукції поетапно знизити в листопаді цього року оптово-відпускні на молоко, сметану, вершкове масло, твердий сир.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Згідно з повідомленням, про результати розгляду вимог комітету підприємства повинні повідомити в десятиденний термін.

Зазначається, що вимоги висунуто до ДП «Мілкіленд-Україна», ТОВ «Керуюча компанія «Терра Фуд», ВАТ «Молочний Альянс», ТОВ «Юнімілк», ТОВ «Данон», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», Корпорації «Клуб Сиру», ЗАТ «Галичина», ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат», ТОВ «ПО «Моліс» і ЗАТ «Лакталіс-Миколаїв».

Ці підприємства повинні також сприяти укладенню прямих контрактів щодо реалізації молочної продукції з торговельними мережами, утримуватися від економічно необгрунтованого підвищення цін на соціально важливі молочні продукти.

Зазначається, що протягом вересня цього року відбулося зростання вартості молочної продукції в переважній більшості регіонів України, на що, за поясненнями молокопереробних підприємств, вплинуло підвищення закупівельних цін на сировину. У жовтні ж цього року відбулося поступове зниження закупівельних цін на незбиране молоко. «Натомість темпи зниження оптово-відпускних та роздрібних цін на молочні продукти є значно повільнішими. Причому в окремих регіонах зниження цін на такі продукти не спостерігається взагалі», - йдеться в повідомленні

За словами в.о. голови комітету Юрія КРАВЧЕНКА, «наступним кроком буде надання рекомендацій роздрібним мережам щодо зменшення кінцевих цін на ті продукти, на які буде знижено оптово-відпускні ціни».

Довідка УНІАН. ДП «Мілкіленд-Україна» виробляє й реалізує молочну продукцію під ТМ «Добряна»; ТОВ «Керуюча компанія «Терра Фуд» – ТМ «Тульчинка», ТМ «Біла лінія»; ВАТ «Молочний Альянс» – ТМ «Яготинське», ТМ «Молочний шлях», ТМ «Славія», ТМ «Здорово!»; ТОВ «Юнімілк» – ТМ «Простоквашино», ТМ «Літній день», ТМ «Біо баланс», ТМ «Рушничок», ТМ «Тема»; ТОВ «Данон» – ТМ «Активія», ТМ «Живинка», ТМ «Веселий Пастушок», ТМ «Актімель», ТМ «Растішка», ТМ «Даніссімо»; ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» – ТМ «Ромол», ТМ «Слов’яночка»; Корпорація «Клуб Сиру» – ТМ «Клуб Сиру», ЗАТ «Галичина» – ТМ «Комо», ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат» – ТМ «Шостка»; ЗАТ «Лакталіс-Миколаїв» – ТМ «Президент».