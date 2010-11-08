У ДСО забрали функції ліцензування охоронних підприємств

Міністерство внутрішніх справ (МВС) передало функції ліцензування підприємств, що надають послуги з охорони, від Державної служби охорони (ДСО) департаменту громадської безпеки МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради з даного питання в Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва повідомив заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Можу довести до вашого відома, що 3 числа, буквально кілька днів тому (було підписано – УНІАН) наказ міністра внутрішніх справ №527 «Про забезпечення виконання Міністерством внутрішніх справ функцій ліцензування господарської діяльності з надання послуг із охорони державної та іншої власності й надання послуг з охорони громадян», - зазначив він.

Цим наказом, повідомив В.РАТУШНЯК, обов`язки департаменту ДСО з надання охоронним структурам ліцензій на діяльність передаються до департаменту громадської безпеки МВС. За його словами, цей наказ набере чинності «через тиждень-два».