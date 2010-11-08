Мер одного з міст на Запорізької області підробляв документи

Прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу проти мера одного з міст області, викритого в підробці документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, ”кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (”Зловживання владою або службовим становищем ” і ”Службова фальсифікація” - УНІАН), щодо одного з градоначальників області, який підроблював офіційні документи”.

Надалі, за даними прес-служби прокуратури, ”на підставі цих документів на рахунок приватної фірми були перераховані бюджетні кошти на суму понад 25 тисяч гривень”.

Проведення досудового слідства у справі доручено Токмацькій міжрайонній прокуратурі.

Мер якого саме міста Токмацького району (на території якого 2 міста - Токмак і Молочанськ) став підслідним у прокуратурі Запорізької області відповісти відмовилися, посилаючись на таємницю слідства.