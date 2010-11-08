Росія приєдналася до конвенції про спрощення митних процедур

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон «Про приєднання Російської Федерації до Міжнародної конвенції про спрощення й гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року в редакції Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення й гармонізацію митних процедур від 26 червня 1999 року».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, законом передбачено приєднання Росії до Міжнародної конвенції про спрощення й гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року в редакції Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення й гармонізацію митних процедур від 26 червня 1999 року, що є необхідним етапом на шляху вступу РФ до Світової організації торгівлі.

Закон було прийнято Державною думою 20 жовтня 2010 року й схвалено Радою федерації 27 жовтня.