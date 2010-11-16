Засуджено іноземця, який нелегально віз вогнепальну зброю

У Києві засуджено іноземця, який намагався нелегально перевезти вогнепальну зброю до однієї з європейських країн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, набув чинності вирок Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальній справі, порушеній і розслідуваній СБУ стосовно 41-річного громадянина Російської Федерації. Іноземця було обвинувачено у контрабанді, підробленні й використанні фальшивих документів, а також у незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами (ст.201, ст.358, ст.263 Кримінального кодексу України).

У жовтні 2007 року на завершальному етапі спецоперації в Ужгороді співробітники СБУ затримали кур’єрів та організатора оборудки. У зловмисників вилучили зброю спецназу - пристрій для безшумно-вогневої стрільби, два пістолети ПММ і 16 набоїв до них. Арсенал був захований у DVD-програвачі. Крім того, у головного підозрюваного знайшли підроблені паспорти громадянина України (внутрішній і закордонний), за якими він проживав у Полтавській області й перетинав державний кордон України. До протиправних дій зловмисник залучив двох своїх знайомих – громадян Росії та України, які виконували роль кур’єрів, але не знали про справжній вміст вантажу.

Вироком суду іноземця засуджено до 5 років позбавлення волі.