19 листопада КС оприлюднить висновок щодо дати проведення парламентських і президентських виборів

19 листопада, Конституційний Суд України оприлюднить прийнятий 18 листопада висновок у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Подання стосувалось відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 та до розділу XV «Перехідні положення» Конституції України).

Початок - о 9.00.

Акредитація журналістів проводиться сьогодні до 18.00 за телефонами: 238-10-80 і 238-11-38.