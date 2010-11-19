Справу проти колишнього в.о. міністра не порушуватимуть

Апеляційний суд м. Києва відхилив апеляційну скаргу на постанову Солом’янського районного суду м.Києва, якою було визнано законність порушення кримінальної справи проти колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони, першого заступника міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Він уточнив, що зазначене рішення Апеляційний суд Києва ухвалив учора на своєму засіданні.

Як також повідомив В.НЕЧИПОРЕНКО, на сьогодні В.ІВАЩЕНКО ознайомлюється з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада Генеральна прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. у службових зловживаннях та посібництві у незаконному відчуженні майна під час його санації.