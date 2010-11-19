Мінтрансзв’язку хоче посилити вимоги до водіїв

Міністерство транспорту і зв`язку виступає за посилення вимог до професії водія і запровадження в Україні технічного розслідування причин ДТП. Відповідні можливості обговорили сьогодні в міністерстві за участю представників Департаменту безпеки в галузі Мінтрансзв’язку, Державтотрансадміністрації, Головавтотрансінспекції, Укрзалізниці, Укравтодору, Департаменту ДАІ МВС, страхового бізнесу, автошкіл тощо, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Учасники дискусії обговорили сучасну практику розслідування обставин ДТП, проблеми і шляху підвищення рівня безпеки дорожнього руху, шляхи забезпечення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах.

Найбільше питань при обговоренні виникло до діючої системи підготовки водіїв під егідою ДАІ МВС і підвищення кваліфікації водіїв, що виконують пасажирські і вантажні перевезення.

До уваги учасників також було запропоновано бачення керівників автошкіл та їх об`єднань безпеки дорожнього руху та їх відповідальність, вимог до програм навчання, тренажерів, майданчиків для навчання.

Під час круглого столу Мінтрансзв’язку запропонувало до уваги учасників свої ініціативи з підвищення рівня безпеки автоперевезень: концепцію запровадження в Україні порядку технічного розслідування причин ДТП і спеціальної професійної підготовки і допуску до роботи водіїв.

На переконання фахівців Мінтрансзв’язку, якісні зміни у системі підготовки учасників дорожнього руху всіх категорій і розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування законослухняних громадян, що сідають за кермо, є одним з основних пріоритетів Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, 15-21 листопада 2010 року МТЗУ і ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху» проводять Тиждень безпеки дорожнього руху.