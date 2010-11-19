В Україні затримано понад 12,6 тис. незаконних мігрантів
09:45, 19 листопада 2010Право
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З початку року
З початку року співробітники органів внутрішніх справ затримали понад 12,6 тис. незаконних мігрантів, з яких 483 особи перебували у складі 91 групи.
Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України Євген МАМОНОВ.
За його словами, серед затриманих нелегалів - найбільша кількість вихідців з Узбекистану, Молдови, Афганістану, Сомалі, Грузії.
В той же час, як зазначив Є.МАМОНОВ, впродовж року із загальної кількості виявлених нелегалів за межі України було видворено 12 тис. 195 незаконних мігранта. Крім того, переважній більшості з них заборонено в’їзд в Україну на термін від 6 місяців до 5 років.
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