В Україні затримано понад 12,6 тис. незаконних мігрантів

З початку року співробітники органів внутрішніх справ затримали понад 12,6 тис. незаконних мігрантів, з яких 483 особи перебували у складі 91 групи.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України Євген МАМОНОВ.

За його словами, серед затриманих нелегалів - найбільша кількість вихідців з Узбекистану, Молдови, Афганістану, Сомалі, Грузії.

В той же час, як зазначив Є.МАМОНОВ, впродовж року із загальної кількості виявлених нелегалів за межі України було видворено 12 тис. 195 незаконних мігранта. Крім того, переважній більшості з них заборонено в’їзд в Україну на термін від 6 місяців до 5 років.