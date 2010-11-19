Для кращої координації протестів проти проекту Податкового кодексу, а також для оперативного розповсюдження інформації, відкрито сайт «За чесні податки»: http://chesni-podatky.org/.

Про це УНІАН повідомили у Громадянській асамблеї України, відзначаючи, що завдання інформаційного ресурсу - надати підприємницьким протестам можливість інформаційного висвітлення, а журналістам - доступ до інформації з «перших вуст».

«На веб-сторінці відбувається мобілізація людей на протести, публікуються новини протестного руху з усієї України, міститься доступний аналіз загроз, що спіткають бізнес у разі прийняття такого Податкового кодексу, а також корисні підприємцям та журналістам контакти та зразки роздаткових матеріалів», - йдеться в повідомленні.

Також на сайті розміщена інформація щодо небезпек проекту Трудового кодексу та законопроекту «Про мови в Україні». Організатори вважають, що ці владні ініціативи є складовою єдиної політики утиску найактивніших прошарків українського суспільства.

Ініціаторами і авторами сайту є група волонтерів Громадянського руху «Відсіч», яка координує свою діяльність з Асамблеєю організацій малого та середнього бізнесу та Комітетом захисту підприємців Львівщини.