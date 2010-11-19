Мін’юст проведе правовий турнір серед студентів

У рамках Всеукраїнського тижня права, який щорічно відбувається в Україні в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, Міністерство юстиції України ініціює проведення Всеукраїнського правового турніру серед студентів вищих навчальних закладів. Відповідний наказ, яким утворено оргкомітет та журі турніру, підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Завданнями Конкурсу є cтимулювання у молоді інтересу до тематики прав людини, виховання у молодого покоління високого рівня правової культури і правової свідомості.

Журі та організаційний комітет конкурсу очолюватиме заступник Міністра юстиції Лідія Горбунова.

Крім того, до складу журі та оргкомітету введено представників Координаційної ради молодих юристів України - консультативно-дорадчого органу при Міністерстві юстиції України, до складу якого входять представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів, молоді юристи-науковці й практики, викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік.

Міністр юстиції зобов‘язав територіальні органи Міністерства юстиції забезпечити інформування вищих навчальних закладів про проведення Всеукраїнського правового турніру серед студентів.