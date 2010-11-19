Інститут Медіа Права позивається до Верховної Ради

Інститут Медіа Права подав у Вищий адміністративний суд України судовий позов до Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН в Інституті Медіа Права, причиною стала відсутність відповіді на інформаційний запит, надісланий до парламенту у вересні 2010 року. Запит був отриманий уповноваженою особою парламенту 16 вересня, що підтверджується повідомленням про вручення кореспонденції, копію якого Інститут Медіа Права також передав до суду.

За Законом «Про інформацію» Верховна Рада України повинна була у місячний строк надати запитану інформацію або ж протягом 10 днів повідомити, що запит не підлягає задоволенню, однак за два місяці з парламенту не надійшло ніякої відповіді стосовно отриманого листа.

Інформаційний запит, про який ідеться, стосувався діяльності газети «Голос України». Інститут Медіа Права хотів дізнатися, як пов’язані організаційно і фінансово Верховна Рада (засновник «Голосу України») та приватне підприємство, що видає цю газету. У запиті були поставлені питання про те, які функції здійснює підприємство «Редакція газети «Голос України» щодо зазначеної газети; на якій підставі їй були передані повноваження у сфері видання цього ЗМІ; чи укладалися відповідні договори між Верховною Радою України та цим підприємством; чи проводилася процедура державних закупівель на видання «Голосу України» та чи існує у газети статут редакції.

«На жаль, Верховна Рада України демонструє закритість у доступі до власної фінансової інформації, - заявив директор Інституту Медіа Права Тарас ШЕВЧЕНКО. – Ми вважаємо, що оскарження незаконних дій до суду є єдиним способом навчити чиновників поважати право на свободу інформації».

«Голос України» є офіційним друкованим виданням Верховної Ради. На видання цієї газети разом із журналом «Віче» у державному бюджеті на 2010 рік передбачено 13 048 000 грн.