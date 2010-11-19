Нацрада з телерадіомовлення виграла у ТВі

Національна рада з питаьн телебачення і радіомовлення виграла судову справу за позовом телеканалу ТВі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради.

4 листопада постановою Окружного адміністративного суду м. Києва № 2а-8009/10/2670 було повністю відмовлено у задоволенні адміністративного позову ТОВ „Телерадіокомпанія „ТелеРадіоСвіт” (”ТВі”) до Національної ради.

У Нацраді нагадують, що телеканал ТВі звинуватив Національну раду у протиправних діях, а саме - у видачі копії ліцензії, власником якої є ТВі, третім особам. Представник компанії наполягав на тому, що вчинити таку дію могла лише Національна рада, оскільки згідно з наказом директора ТВі Миколи КНЯЖИЦЬКОГО від 27 жовтня 2009 року ліцензії на мовлення є комерційною таємницею компанії. Цим же наказом М.КНЯЖИЦЬКИЙ поклав на себе персональну відповідальність за збереження оригіналів дозвільних документів.

У Нацраді наголошують, що під час судового розгляду з’ясувалося, що згодом дозвільні документи у Національній раді отримував не М.КНЯЖИЦЬКИЙ, відповідно до його ж наказу, а інша особа – Ю.КРУШАНОВСЬКИЙ. “Отже, компанія сама надавала доступ до комерційної таємниці іншим особам, окрім директора”, - наголошують у Нацраді.

За повідомленням Нацради, суд встановив, що всі звинувачення на адресу державного органу грунтуються лише на припущеннях, під час розгляду цієї справи не виявлено жодних належних доказів на підтвердження факту видачі Національною радою копії ліцензії ТОВ „Телерадіокомпанія „ТелеРадіоСвіт” третім особам, тому позовні вимоги ТВі задоволенню не підлягають.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, ”5-й канал” – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і ”5 канал”.

Телеканал ТВі оскаржив це рішення у Вищому адміністративному суді України.

8 вересня Нацрада з телерадіомовлення на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду скасувала свої попередні рішення від 27 січня 2010 року про визначення переможців конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням вільних телеканалів.