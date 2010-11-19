Кабмін запровадить електроні картки для виїзду за кордон

Кабінет міністрів затвердив план першочергових заходів із запровадження документів для виїзду громадян України за кордон з електронним носієм біометричної інформації і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Відповідне розпорядження № 2118-р від 17 листопада розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству внутрішніх справ доручено подати до 10 січня 2011 року Кабміну інформацію про виконання плану першочергових заходів та його результати.

Планом передбачається підготувати та подати уряду проект законодавчого акта про застосування у документах для виїзду громадян України за кордон електронного носія біометричної інформації, який відповідає міжнародним стандартам, обсяг графічної і текстової інформації, що вноситься до нього з використанням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) та положень специфікації європейського паспорта з біометричними даними, прийнятої 28 червня 2006 року державами Європейського Союзу.

Крім того, планується розробити Концепцію створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також підготувати вихідні вимоги до цієї системи.