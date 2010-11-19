Данилишин попросив політичного притулку в Чехії

Колишній міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН подав запит на отримання політичного притулку в Чехії.

Про це повідомляє сайт газети “Kyiv Post” з посиланням на свої джерела.

“Наші співрозмовники, утім, не повідомляють, коли саме він подав запит на отримання політичного притулку в Чехії”, - пише видання.

Kyiv Post нагадує, що у середині жовтня Б.ДАНИЛИШИНА затримали на території Чехії. Невдовзі після цього Генпрокуратура заявила про те, що вже почала процедуру екстрадиції екс-міністра.

Як відомо, у серпні його було оголошено в міжнародний розшук за звинуваченням у нанесенні державі збитків на 13,9 млн. грн. через державні закупівлі у одного учасника. На початку вересня в ексклюзивному інтерв`ю Kyiv Post Б.ДАНИЛИШИН заявив, що він вважає себе невинним і планує повернутись до України.