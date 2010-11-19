10 найбільших торгових мереж мають зменшити ціни

Антимонопольний комітет України рекомендував 10 найбільшим торговим мережам зменшити ціни на продукти відповідно до зменшення відпускних цін виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комітету.

Рекомендації стосуються таких найбільших торгових мереж, як: «ПАККО-холдинг», Торговельно-промислова корпорація «FOZZY Group», ЗАТ «Фуршет», ТОВ «Ашан – Україна», ТОВ «Фудмаркет», ВАТ «МегаМаркет», ВАТ «АТБ-маркет», ВАТ «ЕКО», «Мetro Cash & Carry Україна» і ТОВ «Адвентіс».

За словами фахівця АМК Ірини ШВЕЦЬ, ці рекомендації пов`язані з тим, що після зростання цін, яке зафіксоване в серпні-вересні цього року на молочні продукти і м`ясо птиці, не відбулося зниження цін. Незважаючи на зниження цін виробниками продукції, ціни в роздрібних мережах практично не змінилися. У зв`язку з цим АМК зобов`язав мережі забезпечити відповідне цінове реагування на зниження цін виробниками продуктів харчування, зокрема, на м`ясо птиці та молочну продукцію. Також мережі мають утриматися від економічно необгрунтованого підвищення цін на вказані продукти і сприяти підписанню прямих контрактів з виробниками молочної продукції та м`яса птиці для уникнення необгрунтованого зростання цін за рахунок ланцюжка посередників.

Торгові мережі повинні впродовж 10 днів відреагувати на ці рекомендації та зменшити ціни на продукти відповідно до зменшення цін виробниками. Присутні на засіданні представники торгових мереж, у свою чергу, запевнили, що докладуть зусиль для зниження цін у супермаркетах, і заявили, що на ряд продуктів ціни вже почали знижуватися.

Як повідомляв УНІАН, за даними АМК, виробники знижують ціни на молочні та м`ясні продукти. Так, ТОВ «Керівна компанія «Терра Фуд», ДП «Мілкіленд-Україна», ТОВ «Юнімілк» і ВАТ «Миронівський хлібопродукт» та інші зобов`язалися знизити до економічно обгрунтованого рівня оптово-відпускні ціни на твердий сир, масло, молоко і куряче філе.