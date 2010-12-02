До 9 років ув’язнення засуджено голову однієї з сільрад у Криму

В Криму за хабарництво до 9 років ув’язнення засуджено голову однієї з сільських рад Бахчисарайського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

В повідомленні зазначається, що прокуратурою Криму повністю доведено у суді вину голови однієї з сільських рад Бахчисарайського району у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Відтак, за одержання хабара, зловживання службовим становищем, посадове підроблення ухвалою Сімферопольського районного суду від 29 листопада вказаного посадовця засуджено до 9 років ув`язнення з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на три роки і конфіскацією майна.

Наприкінці червня 2008 року засуджений одержав 60 тис. дол. від фермера за сприяння в отриманні земельної ділянки у районі. З цією метою він підробив рішення сесії про клопотання перед райдержадміністрацією про видачу відповідного розпорядження.